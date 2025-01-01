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Здоровье

Минздрав закрыл дом престарелых "Ноф а-Гефен" в Хайфе за ряд нарушений

Больницы
Больничные кассы
Минздрав
время публикации: 01 января 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 14:33
Минздрав закрыл дом престарелых "Ноф а-Гефен" в Хайфе за ряд нарушений
Chenspec/Wikipedia

Министерство здравоохранения выпустило указ о закрытии больницы для продолжительной госпитализации "Ноф а-Гефен" в Хайфе. Речь идет о частном медицинском центре для пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в круглосуточном уходе, в это учреждение определяют пациентов, получивших "код" от министерства здравоохранения – то есть, их содержание финансирует государство наряду с их семьями.

В официальном сообщении минздрава указано, что решение о закрытии больницы было принято после выявления серьезных нарушений, которые ставят под угрозу здоровье, благополучие и жизнь пациентов.

В ходе проверок, которые проводились в медицинском центре "Ноф а-Гефен" в последние годы, были обнаружены различные недостатки в качестве лечения и ухода за пациентами, серьезные санитарные нарушения и неудовлетворительное техническое обслуживание. Все эти выводы были задокументированы в многочисленных отчетах, но несмотря на множество бесед с руководством учреждения, значительного улучшения не произошло.

Министерство здравоохранения получило также большое количество жалоб от пациентов и их семей относительно качества лечения и поведения персонала, причем на некоторые из этих жалоб руководство не дало адекватного ответа. В связи со всем вышеперечисленным, в минздраве решили пойти на крайние меры – объявить о закрытии больницы.

Согласно приказу министерства здравоохранения, медицинский центр "Ноф а-Гефен" будет закрыт с 1 февраля 2025 года. В течение ближайших недель специалисты минздрава в сотрудничестве с больничными кассами будут подыскивать подходящие решения для каждого из пациентов больницы в альтернативных медицинских учреждениях.

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