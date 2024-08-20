Ярив Ман, министерство благосостояния: "Русскоязычные пенсионеры недостаточно требуют"

Израиль считается социальным государством, и обеспечением благополучия пожилых людей занимаются сразу несколько министерств и ведомств: министерство социального равенства, "Битуах Леуми", министерство здравоохранения и министерство социального обеспечения. Но если в отношении здоровья, помощи по уходу и пособий адрес обращений понятен, то функции министерства социального обеспечения для многих остаются размытыми, особенно в тех случаях, когда люди не считают себя нуждающимися.

Мы попросили разъяснить эти вопросы Ярива Мана, главу Управления по делам пожилых людей при министерстве благосостояния и социального обеспечения.

Давайте для начала конкретизируем: что именно входит в функции министерства социального обеспечения?

Итак, министерство социального обеспечения не занимаемся вопросами здоровья – этим занимается министерство здравоохранения, мы не выплачиваем деньги – это функция "Битуах Леуми". Но у нас огромный спектр услуг, которыми мы занимаемся, и для тех, кто живет в обществе, в обычных районах, и для тех, кто уже перебрался в специализированные учреждения. Наша задача – помощь в реализации прав и устройство социальной жизни человека, мы помогаем налаживать социальные связи, помогаем вовлечь людей в разные группы, помогаем создавать такие группы. Безусловно, существует и помощь для малообеспеченных: мы даем людям обогреватели, вентиляторы, телевизоры, электрочайники, обеспечиваем питанием, если нужно – для этого у нас есть проект с "Фондом Дружбы" ("Керен Едидут"). Мы вкладываем в это десятки миллионов шекелей ежегодно. Если человек живет в состоянии запущенности – наша первая задача помочь ему. В особо серьезных случаях мы предложим человеку перейти в дом престарелых, потому что там он получит круглосуточный присмотр и уход, регулярное питание, досуг, общение с другими людьми. Мы стремимся помогать пожилым людям продолжать жить в привычной им обстановке, в своих квартирах, своих районах, но ведь существуют случаи, когда человек уже не может жить сам, и мы решаем эту проблему при помощи домов престарелых.

У нас есть три основных цели. Первая – благосостояние и социальное обеспечение, мы помогаем людям малообеспеченным, с теми или иными функциональными нарушениями, одиноким людям. Вторая задача – вовлечь этих людей в жизнь общества, создать у них ощущение причастности, дать им поддерживающую среду для жизни и досуга. И третья задача, которую мы, по сути, взяли на себя сами – мы обратились в министерство социального равенства, в "Битуах Леуми", в министерство алии и абсорбции, в министерство здравоохранения, в министерство строительства, – с таким предложением: мы одно из крупнейших министерств, имеющее представительства во всех органах местной власти, и мы можем и должны координировать совместные усилия, чтобы люди получали максимально эффективную и своевременную помощь.

И в министерстве социального обеспечения выделено специальное управление для пенсионеров?

Да, наше управление занимается оказанием социальных услуг людям пожилого возраста. У нас есть три основных отдела: первый отдел занимается жилищными вопросами. Под контролем министерства благосостояния находятся 100 домов престарелых на всей территории страны, некоторые из них мы задействуем в сотрудничестве с гериатрическим отделом министерства здравоохранения. В этих домах престарелых проживают примерно 5000 человек, которым потребовалось такое решение в связи с различными социальными аспектами: эти люди не могут продолжать жить в своих домах по тем или иным причинам, или они оторваны от общества, или это ослабевшие люди, которым сложно заботиться о себе, но при этом они не подпадают под категорию гериатрических пациентов: они ходят, не пользуются инвалидными колясками, а мы несем ответственность за их безопасность и благополучие, предоставляем им различные решения досуга и развлечений, питание и проживание. В наших домах престарелых живет немало выходцев из стран бывшего Советского Союза: это люди, которые приехали в одиночестве, или у них нет контакта с их семьями, которые могли бы помочь пожилым людям и далее жить в обычных домах и районах.

Этот отдел также занимается регуляцией комплексов социального жилья "диюр муган" в Израиле: в комплексах "диюр муган" (так называемое "защищенное жилье", предназначенное для самостоятельных пожилых людей, – прим. ред.) В Израиле порядка 15 тысяч пожилых людей живут в "диюр муган" – как правило, это обеспеченные люди. И задача нашего управления – проследить, что пожилой человек, который поселился в "диюр муган", скажем, в возрасте 78 лет, в здравом уме и твердой памяти, и все, чего этот человек хотел тогда – это кружок хорового пения, – чтобы когда он достиг 92-летнего возраста, кто-то продолжал защищать его права.

Во время войны мы эвакуировали около 700 человек из "зоны противостояния" в дома престарелых и в комплексы "диюр муган", и до сих пор 400 человек из них продолжают проживать там на государственном финансировании. Например, в комплексе "Мигдалей Ям а-Тихон" в Бат-Яме живут 30 пожилых людей из Нахаль-Оз, из пребывание там оплачивает министерство социального обеспечения. Вот это, вкратце, об отделе жилищных вопросов.

Второй отдел нашего управления, самый большой, занимается оказанием различных услуг пожилым людям по месту жительства, и мы работаем в сотрудничестве с муниципальными отделами социальных услуг. В Израиле социальные услуги для пожилых людей по закону предоставляет муниципальный отдел социальных услуг ("махлака ле-ширутим хевратиим"). Этот же отдел занимается инвалидами, трудными подростками, сопровождает процесс усыновления, помогает семьям, которые находятся в процессе развода, и в числе этих социальных услуг есть и помощь престарелым.

Этот отдел отвечает и за помощь пережившим Холокост, за социальные дневные клубы для пожилых – "мерказей йом", за различные поддерживающие проекты, за отделы работы с людьми, страдающими от запущенности, физического и психологического насилия. Немало пожилых людей сталкиваются с экономической эксплуатацией, с болезненным накопительством, с насилием и жестоким обращением – и мы являемся регулятором муниципальных отделов социальных услуг.

Мы переводим этим отделам бюджеты – 380 миллионов шекелей ежегодно, – муниципалитеты и местные советы добавляют к этому еще 25% своего участия. Мы создаем инструкции и правила работы, так называемые циркуляры по социальной работе: мы устанавливаем, как должны работать, например, дневные центры: в дневном центре для пожилых людей должна быть медсестра, социальный работник, должно предоставляться двухразовое питание, должны обеспечиваться подвозки, должно быть необходимое оборудование и мебель, должна быть противопожарная защита, и так далее. По сути, мы устанавливаем правила для тех, кто хочет оказывать услуги пожилым людям. Ведь пожилые люди – это уязвимая группа, и нельзя допустить, чтобы предназначенные для них организации работали, кто во что горазд.

Наш третий отдел занимается планированием работы с пожилыми в обществе – он занимается долговременными программами, ведь если сейчас у нас 11% пожилых людей среди населения страны, то через 10 лет их будет уже 15%, а ведь от этого зависит, как должны выглядеть наши улицы, общественные пространства, какой будет борьба с эйджизмом, когда люди не хотят видеть стариков вокруг себя. Этот отдел помогает правительству подготовиться к старению населения, мы работаем вместе с Центральным статистическим бюро для определения степени одиночества пожилых людей в нашем обществе, работаем с Национальным экономическим советом и разрабатываем программу стимулирования пенсионных отчислений: важно убедить людей откладывать деньги себе на старость. Важно, чтобы правительство смогло подготовить все необходимое заранее, а не было вынуждено решать проблемы после их появления, как это у нас, к сожалению, и происходит.

И еще этот отдел отвечает за консолидацию информации и программ, касающихся старости, ведь если за образование отвечает только министерство образования, то в том, что касается пожилых людей, нет единого адреса. Если вам нужно пригласить иностранную сиделку для родителей – вы обращаетесь в Управление регистрации народонаселения и миграции, за пособием по уходу и пособием по старости нужно обращаться в "Битуах Леуми", больницы и реабилитационные центры курирует гериатрический отдел министерства здравоохранения и больничные кассы, вопросы жилья курирует министерство строительства, а социальные комплексы для пожилых репатриантов находятся в сфере ответственности министерства алии и интеграции. Работа с пожилыми людьми рассредоточена между множеством разных ведомств, и наша цель, как министерства благосостояния и социального обеспечения – при помощи отделов социальных услуг на местах помогать людям получать помощь от всех задействованных организаций, которые им нужны.

У нас есть форум под названием "Форум БАРАК – Здоровье ("бриют"), благосостояние ("реваха"), больничные кассы ("купот"), помимо министерств здравоохранения и социального обеспечения, в нем участвует Институт национального страхования. Он был создан для консолидации работы вскоре после войны, но все, что эффективно в чрезвычайной ситуации, не менее важно и после нее. Мы собираемся раз в две недели, и поскольку в Израиле нет единой организации, занимающейся старостью, мы стараемся охватить все нужды людей и при этом избежать дублирования функций и льгот. Мы как министерство социального обеспечения координируем эту работу и стараемся работать вместе, улучшая и упрощая получение всего необходимого людьми. Нам нужно очень многое улучшить, я вам честно скажу: наше правительство сложно похвалить за отличную координацию различных служб. И наша цель – улучшить ситуацию, понять, какие услуги оказывает министерство здравоохранения, чтобы наше министерство не делало ту же работу, а сосредоточилось на чем-то другом, не менее важном, но не охваченном. Ведь последнее, чего мы хотим – впустую расходовать деньги налогоплательщиков.

Давайте представим нашего читателя: он (или она) пенсионного возраста, ни в чем не нуждается, да, иногда бывает скучно и хотелось бы чем-то заняться, встречаться с людьми. Вы можете им что-нибудь предложить?

Вы упомянули очень важный момент. В период пандемии коронавируса и даже до нее стала заметна ключевая проблема пожилых людей – одиночество, loneliness. Одиночество это очень субъективный вопрос, ты можешь быть окружен детьми и внуками, друзьями, играть с друзьями в шахматы по утрам в нашем "пенсионерском парламенте" в парке или в кафе, и чувствовать себя одиноко, а с другой стороны – быть человеком вообще без социальных и семейных связей, наслаждаться классической музыкой, ходить на лекции и быть абсолютно довольным жизнью, ни в чем и ни в ком не нуждаясь. Поэтому мы изменили подход, сосредоточились не на "одиночестве" ("бдидуд"), а на "причастности, участии" ("шаяхут"), то что называется belonging, и работаем над социальными связями.

У нас есть для таких людей услуги социальных клубов, в Израиле более 1000 таких социальных клубов, практически в любом муниципалитете или местном совете по всей территории страны. Многие выходцы из бывшего СССР посещают так называемые клубы для переживших Холокост ("Кафе Европа"), это люди, признанные пережившими Холокост, многие из них ветераны войны, и в этих клубах говорят по-русски, по-румынски, по-венгерски – по стране происхождения.

То есть, если пенсионер не владеет или слабо владеет ивритом, он все равно может не стесняться и записаться в такой клуб?

Мы же понимаем: вопреки современным веяниям, в соответствии с которыми все должны быть вместе, у пожилых людей такого нет и не может быть. Есть пенсионеры из бывшего СССР, и для них есть клубы, где говорят по-русски – и это великолепно. Есть клубы для выходцев из Эфиопии, и это прекрасно. Например, в Лоде вы увидите, как в одном комплексе действуют три клуба – один для марокканских евреев, один для эфиопских, и один для выходцев из бывшего Советского Союза. И все питаются в одной столовой, но сидят обособленными группами, общаясь на своих языках. И нам это нравится! Ну не нужно воспитывать пожилых людей, они не будут политкорректными, у них собственные традиции, и нужно просто их поддержать. У выходцев из бывшего СССР есть культурные традиции, которые мы хотим сохранить, мы хотим сохранить их самоидентификацию, мы не пытаемся переплавить их в израильтян, пусть говорят по-русски!

Мы хотим одного: чтобы у этих людей была причина вставать по утрам. Ведь когда пожилые люди приходят в клуб – мужчины с утра бреются, женщины красятся, у них есть причина вылезать из кровати. Ведь говоря прямо: люди в этом возрасте ходят или в поликлинику, – что тоже хорошо, кстати, мы совсем не против, чтобы люди ходили в поликлинику просто чтобы получить внимание к себе, – но такие клубы дают людям ощущение причастности, это базовый инструмент, чтобы дать им это ощущение. Чтобы получить внимание к себе, не нужно быть "социальным случаем", не нужно, чтобы тебя куда-то записывали и открывали личное дело, можно участвовать в разных мероприятиях и жить полной жизнью в обществе.

Ведь ни для кого не секрет: выходцы из бывшего СССР ненавидят, когда им "открывают дело", когда из записывают, они боятся такого, и имеют основания для этого. Мы же их не записываем, не переубеждаем и не воспитываем. Просто приходите, просто участвуйте. Ведь почему еще это важно для нас: допустим, после вашей публикации в том или ином городе пожилой человек придет и попросит такую услугу, и ему вдруг ответят, что ее нет – для нас это сигнал, что необходимо вмешаться и сделать. Мы хотим, чтобы русскоговорящие пожилые люди требовали таких услуг, потому что скажем прямо: эта категория людей недостаточно требует. Они недостаточно стучатся в двери и говорят: мы хотим. Это очень-очень важно для нас.

Пенсионер может прийти к соцработнику, уже будучи уверенным, что тому будет, что ему предложить?

Большинство выходцев из бывшего СССР проживают в крупных городах: это и Бат-Ям, и Ноф а-Галиль, и Кирьят-Гат, и Беэр-Шева. И в этих ситуациях нам просто понять, о ком идет речь и что им нужно, и предоставить им необходимые услуги, для них уже разработаны специальные проекты и программы, более того, в отделах социальных услуг работают соцработницы, которые также репатриировались из бывшего СССР и говорят по-русски. И мы поощряем их говорить по-русски, для нас это важно! Важно, чтобы с бабушками и дедушками говорили на понятном им языке. Так что пользуясь случаем, я призываю всех граждан пожилого возраста – приходите, требуйте эти услуги, и если где-то вы обратитесь за услугами, но не получите их – мы должны будем создать их специально для вас. Это наша работа. Тот, кто требует – получает, так устроена система.

И давайте не забывать, мэры и главы местных советов подвержены влиянию. Возьмем, к примеру, тот же Бат-Ям: 90% людей, которых мы обслуживаем там – выходцы из бывшего СССР. Туда даже переезжают пожилые люди, которые хотят провести старость в небольшой комнате в нескольких минутах пешком от моря, и отделы социальных услуг работают с этими людьми. Мэр видит в таких жителях электоральный потенциал – они требуют и получают. И это прекрасно, потому что так отделы социальных услуг могут понять, что нужно людям, и сделать это.

В Израиле не так много услуг, которые настолько адаптированы под специфические нужды, как услуги для пожилых людей. Ведь, скажем, в сфере образования государство стремится создать более гомогенное, целостное общество. Но в сфере работы с пожилыми людьми все наоборот. Ведь мы отслеживаем все, что происходит в каждом из домов престарелых, в каждом комплексе соцжилья, в каждом клубе. Как-то мы разбирали конфликт в доме престарелых: пожилые люди хотят на завтрак корнфлекс с молоком, а не кашу с вареным яйцом. Нам объясняют, что каша и яйцо полезнее, а в корнфлексе сахар. Да в конце концов, этот человек через два года уже не будет с нами, дай ты ему на завтрак то, что он хочет! Зачем воспитывать этих людей и усложнять им жизнь? Так что мы стараемся предоставлять именно услуги, а не диктовать, что люди должны делать с социальной точки зрения, со своим здоровьем и так далее. Дать им возможность достойно жить, дать им то, что им нужно и чего они хотят.

Давайте конкретизируем: кому именно можно обращаться за получением социальных услуг и как это сделать?

Я рекомендую пожилым людям – это женщины старше 62 лет и мужчины старше 67 лет – физически приходить в отделы социальных услуг в вашем муниципалитете и местном совете, чтобы пообщаться с социальным работником и узнать все, что вам положено. Во всех крупных городах есть соцработники, говорящие по-русски. Вы можете позвонить, попросить русскоговорящих – и назначить встречу именно с ними. Социальные работники обучены определять ваши нужды, они могут предложить вам помощь, о существовании которой вы даже не догадываетесь. "Я вижу, что вы ходите с палочкой – обратились ли вы в "Битуах Леуми", попросили ли помощь по уходу? Нужна ли вам помощь в этом?" Крайне рекомендую воспользоваться помощью этих отделов для реализации своих прав. Хуже всего – сидеть дома и терпеть.

Но ведь есть люди, которые в силу возраста, физического состояния, даже из-за этажа, где находится их квартира, и отсутствия лифта почти не выходят из дома. Какие виды помощи существуют для них?

У нас существуют "удаленные социальные услуги" – "Реваха ми-Рахок", услуги по дигитальным каналам, или при помощи телевизора, там есть и проекты на русском языке, и многие программы на русском. Допустим, пожилой человек ходит с ходунками, живет в Кармиэле на четвертом этаже без лифта – такие люди попадают в категорию "прикованные к дому", "мерутакей баит", и мы предоставляем им услуги, которые они получают посредством телевизора. Чтобы получить такие услуги, необходимо обратиться в отдел социальных услуг по месту жительства и сказать о своей заинтересованности в них. Можно позвонить и договориться о визите социального работника.

О каких именно "дигитальных услугах" идет речь? Что это дает пожилому человеку?

Допустим, вы живете в одиночестве, и вам подходят такие услуги. В рамках этих услуг каждое утро в течение недели при помощи установленной у вас дома камеры – подобно программе ZOOM, только посредством телевизора – пожилые люди вместе занимаются спортом под присмотром и при помощи тренера, занимаются йогой на стуле, поют вместе песни… Есть программы на ладино, на идише, на амхарском, на русском языках. Есть специальные обучающие лекции, как работать с компьютером, смартфоном, существуют программы с комментариями о текущей ситуации – в сфере безопасности и политики. Есть записанные программы, к которым у человека есть доступ, постоянно выходят новые. Это по сути настоящее сообщество – человек выходит в эфир, его видят, он видит своих друзей, общается с ними, координатор задает вопросы, интересуется мнением каждого. Это коренным образом меняет ситуацию – просто информацию, фильмы и концерты человек может и на YouTube найти, а при помощи этого проекта принимать участие в разговорах и совместных занятиях, общаться по интересам, заводить новых друзей, когда ты не выходишь из дома – это бесценно.

Мне бы хотелось задать вопрос, который связан со многими публикациями у нас, на Newsru.co.il: это проблема так называемого "русского мошенничества". Пожилые люди, в основном, русскоговорящие, сталкиваются с тем, что когда они становятся жертвами мошенников, им попросту некуда обращаться за помощью: полиция закрывает дела, люди остаются взаперти, переживают случившееся с ними, их состояние ухудшается, и даже психологическую помощь им получить негде. Есть ли у вас какой-либо вариант помочь им?

Прежде всего, я должен сказать прямо: как государство, как общество мы делаем недостаточно, чтобы противостоять этому явлению. В целом, эта проблема находится в сфере ответственности полиции, поскольку речь идет об уголовном преступлении. Мы, со своей стороны, можем публиковать предостережения, предупреждать людей, помогать им после того, как это с ними произошло, но ни вернуть им деньги, ни наказать преступников мы не можем, это обязанности полиции.

Мой вопрос именно в этом: можете ли вы помочь тем, с кем это уже произошло, и как обратиться за этой помощью?

У нас есть 100 отделений борьбы с жестоким обращением и запущенностью, которые действуют в социальных службах органов местной власти, о которых я говорил выше. Психологическая помощь и сопровождение, поддержка пережившим насилие – это их задача. Поэтому основная рекомендация – обратиться в муниципальный отдел социальных услуг, к специалисту по борьбе с насилием в отношении пожилых людей, и попросить психологическое сопровождение. Это если вкратце. Но давайте попробуем организовать для читателей Newsru.co.il отдельную беседу с нашим специалистом, который занимается именно вопросами жестокого обращения с престарелыми, будь то эмоциональные издевательства, психологические, сексуализированное насилие – что тоже происходит, – и финансовое насилие. И он расскажет подробно, как мы можем помочь, и что для этого нужно сделать.

Беседовала Елена Пепел