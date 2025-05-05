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Здоровье

В украинских варениках "Три ведмедi" обнаружили листерию, импортер отзывает товар

Минздрав
Инфекции
время публикации: 05 мая 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 16:25
В украинских варениках "Три ведмедi" обнаружили листерию, импортер отзывает товар
Фото минздрава Израиля

Министерство здравоохранения опубликовало сообщение об отзыве компанией "Б.Б. Микс Маркет" товара "Вареники с начинкой из картофеля" из-за обнаружения в нем бактерии листерии. Потребителям рекомендуется не употреблять данный продукт.

Речь идет о варениках с картошкой под брендом "Три ведмедi", вес упаковки 400 г. Импортер – "Б.Б. Микс Маркет Исраэль БААМ", распространитель – "Летфуд БААМ". Срок годности – 08.11.2025, дата производства – 13.11.2024. Штрих-код 4820039469533.

По согласованию с минздравом, импортер изымает товар из торговых сетей. Телефон для обращений – 074-799-5584, электронная почта – [email protected].

Листерия - род грамположительных патогенных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Из шести известных в настоящее время видов листерий только L. monocytogenes патогенен для человека, а L. ivanovi — для животных. Патогенные виды вызывают листериоз.

Проникает в кровь через пищевод, она накапливается в печени и селезенке, поражает лимфатические узлы. Болезнь представляет особый риск для новорожденных, беременных женщин (угроза плоду) и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение в раннем послеродовом периоде чревато кишечными расстройствами, менингитом и менингоэнцефалитом (воспаление мозговых оболочек и головного мозга), развитием сепсиса. Поддается лечению антибиотиками.

Здоровье
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