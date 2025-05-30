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Здоровье

Полуфабрикат Fish&Chips отзывают из продажи из-за обнаруженной листерии

Инфекции
Минздрав
время публикации: 30 мая 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 14:11
Полуфабрикат Fish&Chips отзывают из продажи из-за обнаруженной листерии
Пресс-служба министерства здравоохранения

Компания "Элро Интернешнл Трейд Компани" по согласованию с министерством здравоохранения отзывает из продажи полуфабрикат Fish&Chips производства польской компании "Норд Кэпитал", поскольку в продукте была обнаружена бактерия листерия.

Речь идет о замороженном продукте Fish&Chips ("Фиш энд чипс") – жареная рыба с хрустящими дольками картофеля, бренд – Family Fish, упаковки по 400 г. Импортер – "Элро Интернешнл Трейд Компани", производитель "Норд Кэпитал", Польша, дистрибьютор – "Латфуд ЛТД".

Срок годности – до 31.01.2026, штрих-код 5904717723427. Потребителей, купивших этот продукт, просят не употреблять его. Подробности можно узнать у компании-импортера по электронной почте [email protected] или по телефону 08-8699599.

Листерия - род грамположительных патогенных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Из шести известных в настоящее время видов листерий только L. monocytogenes патогенен для человека, а L. ivanovi — для животных. Патогенные виды вызывают листериоз.

Проникает в кровь через пищевод, она накапливается в печени и селезенке, поражает лимфатические узлы. Болезнь представляет особый риск для новорожденных, беременных женщин (угроза плоду) и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение в раннем послеродовом периоде чревато кишечными расстройствами, менингитом и менингоэнцефалитом (воспаление мозговых оболочек и головного мозга), развитием сепсиса. Поддается лечению антибиотиками.

Здоровье
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