В мошаве Кфар-Иехезкель в округе Гильбоа обнаружена бродячая собака, зараженная бешенством. 23 человека, контактировавшие с больным животным, получат профилактическое лечение.

Минздрав сообщает: речь идет о молодой собаке, похожей на австралийскую овчарку, она черного цвета с коричневыми лапами и белым пятном на лбу. Всех, кто контактировал с соответствующим описанию животным или с любым другим бродячим животным в указанном районе в период с 3 декабря по 17 декабря включительно, просят срочно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") в Афуле по телефону 04-6099000 или в ближайшее отделение здравоохранения для рассмотрения необходимости профилактического лечения.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

После рабочего времени следует обращаться в приемный покой больниц.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.