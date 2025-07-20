Врачи заменили таблетки на музыку – и это помогло при деменции

Музыка может вскоре стать важным элементом в терапии деменции. Согласно новому исследованию Национальной службы здравоохранения, живая музыкальная терапия снижает уровень стресса и улучшает общее самочувствие пациентов в стационаре.

Пилотный проект под названием MELODIC был реализован исследователями из Университета Англия Раскин (ARU) совместно с Фондом NHS Кембриджшира и Питерборо. Терапевтические сеансы прошли в двух отделениях Национальной службы здравоохранения, где проходят лечение пациенты с деменцией.

Пациентам, испытывающим серьезные проблемы, необходимы дополнительные немедикаментозные подходы, помимо применения психотропных средств. В рамках исследования в больничных отделениях был задействован музыкальный терапевт, проводивший клинические сеансы и разрабатывавший индивидуальные музыкальные планы для каждого пациента. Терапия, могла включать такие элементы, как пение, игра на музыкальных инструментах или прослушивание музыки. Кроме того, терапевт помогал определить, как члены семьи или опекуны могут использовать музыку в повседневной жизни пациента.

Собранные данные показали умеренное улучшение качества жизни пациентов, а также снижение симптомов дистресса и дезорганизации. При этом уровень ажитации у некоторых пациентов немного повысился. В ходе исследования не было зафиксировано увеличения числа стандартно регистрируемых случаев, а также не отмечалось никаких побочных эффектов, связанных с проведением музыкальной терапии.

Методика была разработана на основе интервью с 49 участниками – сотрудниками медучреждений, пациентами и их родственниками – которые делились своим опытом преодоления стресса в отделениях для больных деменцией и рассказывали о роли музыки в повседневной заботе и жизни. Следует отметить, что данное вмешательство, разработанное в сотрудничестве с врачами, исследователями и людьми с личным опытом, оказалось экономически доступным: расходы составили около 1,341 доллара США в месяц на оплату работы терапевта и 536 долларов – на приобретение необходимого оборудования. Это делает модель легко масштабируемой и недорогой для внедрения.