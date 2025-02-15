Музыка заставляет нас двигаться, даже если она нам не нравится

Люди, у которых есть нарушение восприятия удовольствия, все равно могут наслаждаться хорошими мелодиями.

Согласно новой статье исследователей из Concordia, желание танцевать под музыку – это, по-видимому, физиологическая реакция, которая не зависит от того, насколько нам нравится мелодия в целом. Эта реакция на ритм настолько сильна, что она проявляется даже у людей с ангедонией, то есть у тех, кто почти не испытывает удовольствия от музыки.

Исследователи сравнили реакции на грув – ритмическое ощущение в музыке, более чем 50 коротких музыкальных композиций у людей с ангедонией и контрольной группой, не имеющей этого расстройства. Участников с ангедонией включали в исследование только в том случае, если они получали удовольствие от других аспектов жизни, таких как еда и секс, и демонстрировали соответствующие реакции вознаграждения в других областях. Исследователи также проверяли, что участники не страдают депрессией и имеют нормальное восприятие высоты тона и ритма. Люди слушали короткие музыкальные произведения, специально созданные для того, чтобы вызвать реакцию грува, различающиеся по ритмической сложности. После каждого произведения их просили оценить, какое удовольствие они испытали и насколько это желание подвигло их двигаться.

Изначально авторы предполагали, что люди с ангедонией будут оценивать удовольствие от музыки ниже, но при этом все равно будут испытывать потребность в движении под захватывающие мелодии. Однако они не обнаружили абсолютно никаких различий в уровнях удовольствия или желания двигаться между ангедонистами и контрольной группой. Более того, результаты показали, что для людей с ангедонией потребность в движении, вероятно, оказывает влияние на их восприятие удовольствия. Это говорит о том, что притупленное восприятие удовольствия у таких людей компенсируется желанием двигаться.