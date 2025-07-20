Экстракт листьев стевии может быть эффективным средством при лечении рака

Стевия (Stévia) может приносить больше пользы, чем просто служить низкокалорийной заменой сахару. Ученые из Университета Хиросимы обнаружили, что ферментированный с помощью бактерий из банановых листьев экстракт стевии способен уничтожать клетки рака поджелудочной железы, не повреждая при этом здоровые клетки почек.

Команда исследовала более 1300 штаммов молочнокислых бактерий (МКБ), полученных из различных растений – фруктов, овощей, цветов и лекарственных культур – и оценила их потенциальную пользу для здоровья. В исследовании они сравнивали ферментированные и неферментированные экстракты, обработанные МКБ, чтобы определить, какие соединения усиливают биологическое действие и могут повысить эффективность растительных средств в профилактике и лечении онкозаболеваний. В частности, ученые использовали штамм Lactobacillus plantarum SN13T для ферментации экстракта листьев стевии (обозначенного как FSLE) и изучили его влияние на клетки рака поджелудочной железы (PANC-1) в лабораторных условиях. Эффект сравнивали с действием неферментированного экстракта на те же раковые клетки, а также на здоровые клетки человеческой эмбриональной почки (HEK-293). В эксперименте применялись стандартные коммерческие клеточные линии.

Результаты показали, что FSLE обладает значительно более выраженным цитотоксическим эффектом по сравнению с неферментированным экстрактом при одинаковых концентрациях. Это указывает на то, что ферментация повышает биологическую активность экстракта. Примечательно, что FSLE оказался менее токсичным для клеток HEK-293 – даже при максимальной использованной концентрации его воздействие на эти клетки было минимальным, а торможение их роста практически не наблюдалось.

Дополнительные анализы позволили выявить метиловый эфир хлорогеновой кислоты (CAME) как ключевое противораковое соединение. Как отметила команда, в процессе ферментации уровень хлорогеновой кислоты в экстракте снизился примерно в шесть раз, что указывает на ее микробную переработку. Ученые предполагают, что эта трансформация происходила под действием специфических ферментов, содержащихся в примененном бактериальном штамме. Полученные данные свидетельствуют о том, что CAME обладает более выраженным токсическим и проапоптотическим эффектом – то есть способностью вызывать гибель раковых клеток – по сравнению с чистой хлорогеновой кислотой при воздействии на клетки PANC-1.

В дальнейшем исследователи планируют провести эксперименты на мышах, чтобы оценить эффективность разных доз препарата в условиях целостного организма.