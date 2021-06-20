Индийский штамм коронавируса в 2,5 раза тяжелее британского и гораздо более заразен

Согласно последнему отчету Национального центра информации по коронавирусу, индийский штамм коронавируса распространяется на 60% стремительнее британского варианта и в 2,5 раза чаще приводит к заболеванию тяжелой формой COVID-19 и к госпитализации.

Вакцина Pfizer против коронавируса остается эффективной против тяжелого заболевания при заражении индийским штаммом коронавируса, однако действенность вакцины сильно падает в случае получения одной дозы (напомним, переболевшие коронавирусом в Израиле в настоящий момент получают одну дозу вакцины).

Согласно подозрениям минздрава, вспышки коронавируса в ряде городов Израиля (Модиин, Биньямина) вызваны заражением индийским штаммом коронавируса, привезенным из-за границы. Среди заразившихся есть вакцинированные.

В связи с ростом забоеваемости среди детей и подростков министерство здравоохранения рассмотрит изменение ррекомендаций по вакцинации для подростков от 12 до 15 лет. В настоящий момент существует рекомендация прививать от коронавируса подростков, относящихся к группам риска.