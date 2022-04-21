Коронавирус в мире: свыше 507 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 21 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6232185 человек (+3947 за сутки), более 507 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, более 459 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1017093 умерших

Бразилия – 662470

Индия – 522062 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 374171 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324004

Перу – 212676

Великобритания – 172386

Италия – 162098

Индонезия – 155974

Франция – 144614

Иран – 140896

Колумбия – 139755

Германия – 133894

Аргентина – 128344

Польша – 115869

Украина – 108286

Испания – 103721

ЮАР – 100211

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6293

Бразилия – 3077

Польша – 3068

США – 3041

Аргентина – 2794

Колумбия – 2695

Италия – 2688

Россия – 2562

Великобритания – 2516

Украина – 2503

Мексика – 2466

Испания – 2217

Франция – 2207

ЮАР – 1652

Иран – 1640

Германия – 1589

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 24 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн