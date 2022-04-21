Коронавирус в мире: свыше 507 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 21 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6232185 человек (+3947 за сутки), более 507 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, более 459 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1017093 умерших
Бразилия – 662470
Индия – 522062 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 374171 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324004
Перу – 212676
Великобритания – 172386
Италия – 162098
Индонезия – 155974
Франция – 144614
Иран – 140896
Колумбия – 139755
Германия – 133894
Аргентина – 128344
Польша – 115869
Украина – 108286
Испания – 103721
ЮАР – 100211
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6293
Бразилия – 3077
Польша – 3068
США – 3041
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2688
Россия – 2562
Великобритания – 2516
Украина – 2503
Мексика – 2466
Испания – 2217
Франция – 2207
ЮАР – 1652
Иран – 1640
Германия – 1589
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4044994 заражений, 10658 заболевших умерли. Относительная смертность: 1143 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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