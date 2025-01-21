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Здоровье

Новая разработка позволяет диагностировать рак мочевого пузыря в домашних условиях

Исследования
Онкология
время публикации: 21 января 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 16:47
Новая разработка позволяет диагностировать рак мочевого пузыря в домашних условиях
Wikipedia.org. Фото: KGH

Ученые создали набор для диагностики рака мочевого пузыря, который можно легко использовать дома. Комплект способен точно выявлять биомаркеры рака без предварительной обработки образцов мочи.

Выявление биомаркеров онкологии в моче ранее было затруднено из-за их низкой концентрации и помех от таких примесей, например, как кровь в моче. Исследовательская группа Медицинского колледжа Корейского университета разработала инновационный диагностический набор, который использует принцип разделения воды и масла для выявления биомаркеров рака мочевого пузыря. Набор решает ранние проблемы с помощью механизма, при котором пленка, связанная с биомаркером, разрушается, высвобождая плавучий носитель сигнала, который перемещается к масляному слою и излучает обнаруживаемый сигнал. Эта структура минимизирует влияние примесей в моче и усиливает сигнал, что позволяет точно выявлять биомаркеры.

Исследователи отмечают, что, в отличие от традиционных методов, которые почти не способны выявить рак мочевого пузыря на ранних стадиях, новый набор точно определяет даже начальные формы заболевания.

Ожидается, что разработка снизит потребность в ненужных цистоскопиях, улучшит показатели выживаемости за счет раннего обнаружения заболевания и повысит качество жизни пациентов. Исходя из уже полученных результатов, исследовательская группа планирует создать продукты для широкого и быстрого применения в медицинских центрах и для удобного использования в домашних условиях.

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