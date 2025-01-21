ИИ помогает диагностировать деменцию с помощью проверки зрения

Исследователи разрабатывают новый инструмент с использованием искусственного интеллекта, который окулисты смогут применять для обнаружения ранних признаков деменции, сообщает BBC.

Группа исследователей NeurEYE, которую возглавляет Эдинбургский университет, собрала почти миллион снимков глаз, полученных от оптиков по всей Шотландии, что стало крупнейшим в мире набором данных подобного типа. Используя искусственный интеллект, ученые разработали алгоритм, который анализирует состояние кровеносных сосудов глаз, что может помочь в выявлении нейродегенеративных заболеваний, например, деменции.

Базу данных можно будет использовать для анализа фотографий, сделанных в ходе стандартных осмотров глаз. В будущем врачи смогут применять ее как для предотвращения заболеваний, так и для диагностики на более ранней стадии, чем это возможно сегодня.

Благодаря тому, что кровеносные сосуды в глазах очень мелкие и тонкие, снимки сетчатки, расположенной на задней части глаза, могут предоставить информацию о состоянии мозга. С помощью программного обеспечения, использующего искусственный интеллект для обработки этих данных, ученые смогут выявить признаки заболевания еще до появления первых симптомов.