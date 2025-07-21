Воздействие смеси пестицидов повышает риск осложнений беременности

Новое исследование показывает, что одновременное воздействие нескольких пестицидов повышает риск осложнений во время беременности по сравнению с воздействием одного вещества. Работа, основанная на биомониторинге беременных женщин в аграрной провинции Аргентины, дополняет растущий, но пока ограниченный объем исследований, указывающих на потенциально большую опасность смесей пестицидов. Авторы подчеркивают, что важно изучать именно комбинированное воздействие химикатов, поскольку большинство существующих исследований и регулирующих норм основаны на изучении и оценке токсичности отдельных веществ по отдельности.

Тем не менее, в реальности люди часто подвергаются одновременному воздействию нескольких пестицидов – будь то через неорганические продукты или из-за жизни в сельскохозяйственных районах по всему миру. Авторы из Национального университета Литораль (Аргентина) подчеркивают, что изучение комбинированного влияния пестицидов и других экологических факторов крайне важно для охраны здоровья населения. Они ссылаются на концепцию экспосома – совокупности всех факторов окружающей среды, воздействующих на человека в течение жизни – и отмечают, что в этом контексте особенно важно рассматривать пестициды не по отдельности, а в составе смесей.

Новое исследование опирается на данные Университета Небраски, где было выявлено, что воздействие нескольких пестицидов может увеличивать риск опухолей мозга у детей примерно на 36%, согласно анализу биомониторинга и онкологических регистров. В рамках нового исследования ученые проанализировали мочу почти 90 беременных женщин из аграрного региона Санта-Фе в Аргентине и проследили течение их беременности. В образцах выявили около 40 различных пестицидов.

У 81% участниц в моче был найден хотя бы один пестицид, а у 64% – сразу несколько. Среди них у 34% женщин были зафиксированы осложнения при беременности. Количество женщин, у которых в организме обнаружили хотя бы один пестицид, оказалось лишь немного ниже в городах по сравнению с сельской местностью, что говорит о важной роли пищи как источника воздействия. Однако среди женщин, живущих в сельской местности, у 70% в моче выявили несколько пестицидов, тогда как в городах – только у 55%. Это указывает на более высокий уровень риска для сельских жителей. У женщин из сельской местности осложнения во время беременности встречались более чем в два раза чаще, что частично связано с их более частым контактом с пестицидными смесями.

Исследователи отмечают, что в регионе Санта-Фе выращивается множество сельскохозяйственных культур – таких как салат, капуста, цикорий, томаты, шпинат, морковь, перец, картофель, клубника и другие. Такое разнообразие культур требует применения широкого спектра пестицидов, что увеличивает общее воздействие химикатов.