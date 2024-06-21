С начала мая в Израиле выявлено 19 случаев западно-нильской лихорадки

В Израиле продолжают выявлять все новые случаи западно-нильской лихорадки: с начала мая зафиксировано 19 случаев, 17 человек госпитализированы, из них трое находятся на искусственной вентиляции легких. Выше всего риск осложнений этого заболевания у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

В министерстве здравоохранения отмечают, что все заболевшие – жители центрального района страны. Западно-нильская лихорадка переносится зараженными комарами, комары-переносчики были обнаружены уже в нескольких городах Израиля, включая Бат-Ям, Рамат-Ган, Гиватаим, Рамат а-Шарон, Савьон, Рамат а-Хаяль.

Минздрав настоятельно рекомендует людям использовать различные аксессуары для отпугивания комаров и антикомариные репелленты. Отмечается, что западно-нильская лихорадка возникает в Израиле уже много лет, как правило, с июня по ноябрь. В этом году первые случаи заболевания произошли несколько раньше, по всей видимости, из-за изменения климата.

В большинстве случаев пациент переболевает западно-нильской лихорадкой незаметно, в 80% случаев болезнь протекает бессимптомно, и человек даже не знает, что болен. Однако в некоторых случаях возникают вторичные осложнения.

Вторичные осложнения западно-нильской лихорадки характерны, как правило, для пожилых людей. Если молодые люди переносят ее как обычный вирус, сопровождающийся повышением температуры, болью в животе и диареей, то у пожилых пациентов чаще встречаются серьезные, в том числе неврологические осложнения.

Прогноз в таком случае очень серьезен: многие нарушения необратимы, пациенты страдают от функциональных нарушений и практически не имеют шанса вернуться к нормальной жизни. В некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу.