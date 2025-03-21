Новый метод сканирования мозга поможет людям с лекарственно-устойчивой эпилепсией

Ученые создали высокоэффективные сканеры, которые могут значительно улучшить проведение хирургических операций при эпилепсии, которая ранее не поддавалась лечению.

Сканеры МРТ обладают высокой мощностью и способны выявлять даже мелкие повреждения в мозге пациентов. Устройства обеспечивают более высокое разрешение изображений, что позволяет точнее обнаружить поражения. Однако сканеры могут быть подвержены возникновению "темных пятен", известных как потеря сигнала. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Центра визуализации мозга Вольфсона Кембриджского университета и Университета Париж-Саклеразработали разработали новую методику. Они использовали восемь передатчиков вокруг мозга вместо одного, что позволило значительно уменьшить количество этих черных пятен.

Исследование, опубликованное в журнале Epilepsia, показало, что сканер МРТ с параллельной передачей данных обнаружил ранее не выявленные структурные повреждения у девяти пациентов. Кроме того, изображения, полученные с помощью этого метода, были на 57% более четкими, чем те, что были сделаны при использовании стандартной технологии с "однократной передачей". Врачи из больницы Адденбрука в Кембридже первыми использовали этот метод, а затем протестировали его на 31 пациенте с эпилепсией, устойчивой к лечению, чтобы понять, насколько более эффективен сканер с параллельной передачей в сравнении с обычными сканерами для выявления повреждений головного мозга.

В результате 18 пациентов (58% от общей группы) получили новые варианты лечения. Девяти из них предложили операцию, одному – лазерную интерстициальную термическую терапию, которая использует тепло для удаления повреждений. Пяти пациентам было рекомендовано проведение стереотаксической электроэнцефалографии (сЭЭГ), сложной и дорогостоящей процедуры, при которой в мозг вставляются электроды для точного определения поражений.