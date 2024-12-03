Электронные "татуировки" могут использоваться, как электроды для мониторинга мозга

Распыленные чернила, которые наносятся с помощью микроструйного принтера, способны фиксировать электрическую активность мозга на протяжении нескольких часов.

Команда инженеров из Техасского университета в Остине разработала электроды, которые наносятся на кожу головы, как татуировки. "Чернила", содержащие полимеры, способные проводить электрические сигналы, обтекают волосы и оседают прямо на коже головы, затем высыхают. Специальный принтер наносит эту жидкость на заданные участки головы человека. Электронные "татуировки" могут использоваться при диагностике эпилепсии, травм головного мозга и нарушений сна.

Ученые утверждают, что после высыхания напыляемые татуировки способны фиксировать электрическую активность мозга так же эффективно, как и традиционные электроды. При этом они обладают большей работоспособностью: в ходе испытаний качество данных от стандартных электродов начало снижаться через шесть часов, тогда как печатные продолжали стабильно работать.

Стандартные электроды не всегда подходят для людей с густыми или кудрявыми волосами.

Ученые подчеркивают, что новую систему нужно протестировать на людях с разными типами волос. Инженеры также утверждают, что временные электронные татуировки можно применять и на других участках тела, например, на сердце, костях или мышцах. Кроме того, эта технология открывает новые возможности для создания бесшовных интерфейсов между телом и компьютерами.