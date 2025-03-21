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Минздрав предостерегает от использования зубной пасты Colgate индийского производства

время публикации: 21 марта 2025 г., 01:09 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 01:13
Минздрав предостерегает от использования зубной пасты Colgate индийского производства

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение для потребителей относительно зубной пасты Colgate Anticavity Maxfresh индийского производства в тюбиках объемом 100 мл.

В уведомлении, опубликованном минздравом в четверг, 20 марта, говорится, что указанная зубная паста продается без лицензии министерства здравоохранения и без подачи уведомления о его выпуске на рынок. В связи с этим министерство просит потребителей воздержаться от использования этого продукта.

Минздрав также сообщает, что в ходе проверки, проведенной отделом контроля за косметическими средствами, выяснилось, что Colgate Anticavity Maxfresh напоминает другой продукт, также произведенный в Индии и в отношении которого было подано уведомление о выпуске на рынок, но у продуктов разные упаковки.

Минздрав предупреждает: использование продуктов, не прошедших лицензирование или не зарегистрированных в Израиле, может нанести вред общественному здоровью.

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