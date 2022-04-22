Коронавирус в мире: около 508 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6236397 человек (+4212 за сутки), около 508 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, около 460 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1017609 умерших

Бразилия – 662556

Индия – 522095 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 374368 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324033

Перу – 212704

Великобритания – 173032

Италия – 162264

Индонезия – 156015

Франция – 144799

Иран – 140919

Колумбия – 139759

Германия – 134284

Аргентина – 128344

Польша – 115899

Украина – 108296

Испания – 103721

ЮАР – 100276

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6293

Бразилия – 3078

Польша – 3068

США – 3042

Аргентина – 2794

Колумбия – 2695

Италия – 2691

Россия – 2563

Великобритания – 2525

Украина – 2503

Мексика – 2467

Испания – 2217

Франция – 2210

ЮАР – 1653

Иран – 1640

Германия – 1594

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 24 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн