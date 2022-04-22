Коронавирус в мире: около 508 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 22 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6236397 человек (+4212 за сутки), около 508 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, около 460 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1017609 умерших
Бразилия – 662556
Индия – 522095 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 374368 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324033
Перу – 212704
Великобритания – 173032
Италия – 162264
Индонезия – 156015
Франция – 144799
Иран – 140919
Колумбия – 139759
Германия – 134284
Аргентина – 128344
Польша – 115899
Украина – 108296
Испания – 103721
ЮАР – 100276
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6293
Бразилия – 3078
Польша – 3068
США – 3042
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2691
Россия – 2563
Великобритания – 2525
Украина – 2503
Мексика – 2467
Испания – 2217
Франция – 2210
ЮАР – 1653
Иран – 1640
Германия – 1594
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4047693 заражений, 10658 заболевших умерли. Относительная смертность: 1143 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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