Центральное статистическое бюро: 55% израильтян регулярно занимаются спортом

Центральное статистическое бюро опубликовало результаты опроса общественного мнения о ситуации с занятиями спортом среди израильтян. По данным этого опроса, который проводился в возрастной категории 20 лет и старше, 55% израильтян занимаются физическими упражнениями регулярно, 36% – не менее трех раз в неделю.

22% опрошенных занимаются активными физическими упражнениями, 30% – умеренной физической активностью. 10,5% занимаются такими видами спорта, как йога, пилатес, стретчинг и тому подобное.

В отчете отмечается, что люди с нормальным весом занимаются спортом чаще, чем люди с недостаточной массой тела, а также чаще, чем люди с лишним весом и с ожирением.

Среди крупных городов по доле регулярно занимающихся спортом жителей ведет Герцлия, где спортом занимаются 78% жителей, на втором месте Тель-Авив – Яффо с 72%, а на третьем – Модиин – Маккабим-Реут, где регулярно занимаются спортом 70% жителей.

Израильтяне более склонны заниматься спортом самостоятельно, чем в организованных группах. Евреи более склонны заниматься спортом, чем арабы: если в целом по населению в категории 20 лет и старше 55% занимаются спортом, то среди евреев этот показатель составляет 60%, а среди арабов – 34%. 68% светских израильтян регулярно занимаются спортом, тогда как среди соблюдающих традиции этот показатель составляет 54%, среди религиозных – 56%, среди ультрарелигиозных – 49%. Регулярно занимаются спортом 56% мужчин и 54% женщин.

Доля регулярно занимающихся спортом растет в соответствии с уровнем доходов: в категории с доходами до 2000 шекелей на члена семьи физические упражнения делают 38% опрошенных, в категории с доходами 2001-4000 шекелей на члена семьи их доля уже достигает 44%, в категории людей с доходами выше 4000 шекелей на члена семьи спортом занимаются 63% опрошенных.

40% израильтян в возрасте 20 и более лет занимаются активным спортом, как минимум, 75 минут в неделю, или умеренными видами спорта – как минимум, 150 минут в неделю. 36% опрошенных занимаются спортом, как минимум, три раза в неделю, 36% – более двух с половиной часов в неделю, в целом.