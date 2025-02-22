Израильские врачи описали случаи редкого и опасного синдрома после оргазма у мужчин

Израильские медики впервые зафиксировали случаи редкого и малоизученного пост-оргазмического синдрома (POIS). Исследование, опубликованное в журнале "Ха-рефуа" Израильской медицинской ассоциации, описывает два случая молодых мужчин, у которых после эякуляции развиваются тяжелые симптомы, напоминающие гриппозное состояние и острую аллергическую реакцию.

"Каждый половой акт или даже ночное семяизвержение оборачивается неделей мучений", – говорит д-р Ард Дотан, один из авторов исследования, – "Это не просто головная боль или усталость. У пациентов развивается состояние, при котором они буквально не могут функционировать".

В исследовании описаны случаи 22-летнего и 29-летнего пациентов. У первого через 2-3 часа после эякуляции начинаются гриппоподобные симптомы с серьезными когнитивными нарушениями, которые достигают пика через 8-10 часов и длятся до трех дней. У второго пациента через полчаса после эякуляции появляются отеки под глазами, проблемы с дыханием, а затем развивается двухнедельный период слабости и когнитивных нарушений.

Синдром настолько сильно влияет на качество жизни, что молодые люди вынуждены избегать любых сексуальных контактов. "Это создает серьезные проблемы в личной жизни и отношениях, – отмечает д-р Шай Коэн, соавтор исследования. – Многие пациенты годами страдают молча, считая свое состояние уникальным или стыдясь обратиться к врачу".

"Важно, чтобы как врачи, так и пациенты знали о существовании этого синдрома, – подчеркивает профессор Иегуда Шейнфельд, ведущий автор исследования. – Ранняя диагностика и правильное лечение могут значительно улучшить качество жизни пациентов".

Израильские врачи призывают коллег быть внимательнее к подобным жалобам и не списывать их на психосоматику. В ближайшее время планируется создание специального регистра пациентов с POIS для лучшего изучения этого редкого заболевания.