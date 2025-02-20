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Здоровье

Минздрав напоминает: берегите себя и окружающих, уважайте семьи погибших

Заложники
Погибшие
Душевное здоровье
Минздрав
Психология
время публикации: 20 февраля 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 13:48
Минздрав напоминает: берегите себя и окружающих, уважайте семьи погибших
AP Photo/Oded Balilty

Министерство здравоохранения сообщило, что тела погибших заложников доставлены в Центр судебной медицины для идентификации. Команды специалистов, включая судебно-медицинских экспертов и сотрудников лаборатории Центра судебной медицины, готовы предоставить максимально быстрый ответ, с учетом необходимости оберегать чувства родственников погибших.

Минздрав вновь обращается к общественности с призывом не верить злонамеренно распространяемым слухам и не заниматься их распространением: пожалуйста, пользуйтесь только официальными источниками информации.

Минздрав напоминает, что сейчас крайне сложное и болезненное время для семей заложников, и очень важно уважать их частную жизнь.

Министерство здравоохранения призывает общественность проявить ответственность и чуткость. Сократите просмотр средств массовой информации. Уважайте погибших и их семьи, воздержитесь от просматривания и тиражирования психологического террора ХАМАСа, унижающего достоинство погибших. Многочисленные просмотры тяжелых видео могут навредить душевному состоянию.

Важно также защитить своих детей от просмотра трансляций возвращения тел погибших. Нет никакой необходимости, чтобы ребенок наблюдал похоронную церемонию, организованную ХАМАСом. Объясните детям происходящее простым и понятным для них языком в соответствии с их возрастом и пониманием, но не навязывайте им это знание без запроса.

Исходите из того, что вокруг вас очень многие сейчас переживают чувство утраты и душевную боль. Будьте чуткими к своим близким, помогайте тем, кому тяжело, заниматься привычной деятельностью или успокаивающими занятиями. Если кому-то требуется помощь и поддержка, выходящая за рамки ваших возможностей, обязательно направьте его за профессиональной помощью.

Не распространяйте слухи и опирайтесь только на информацию из официальных источников. Воздержитесь от нагнетания ужаса, избегайте читать, просматривать и распространять описания или сцены зверств.

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