В больнице "Бейлинсон" скончались две пожилые женщины; возможно, от западно-нильской лихорадки

В больнице "Бейлинсон" скончались две пожилые женщины (обе – старше 80 лет), из Петах-Тиквы и Рош-Аина, предположительно, заразившиеся западно-нильской лихорадкой. Окончательные результаты лабораторных исследований еще не получены, но, по оценкам врачей, вероятность того, что обе пациентки были заражены вирусом, весьма велика.

В конце недели министерство экологии сообщает, что в Рамат-Гане в течение последних двух недель были пойманы комары, зараженные западно-нильской лихорадкой. Сообщение об этом передано органам местной власти, которые приступили к работам по уничтожению рассадников комаров.

В министерстве здравоохранения отмечают, что в этом году заболевания западно-нильской лихорадкой начались раньше обычного. По всей видимости, это произошло из-за изменения климата.

В большинстве случаев пациент переболевает западно-нильской лихорадкой незаметно, в 80% случаев болезнь протекает бессимптомно, и человек даже не знает, что болен. Однако в некоторых случаях возникают вторичные осложнения.

Вторичные осложнения западно-нильской лихорадки характерны, как правило, для пожилых людей. Если молодые люди переносят ее как обычный вирус, сопровождающийся повышением температуры, болью в животе и диареей, то у пожилых пациентов чаще встречаются серьезные, в том числе неврологические осложнения. Прогноз в таком случае очень серьезен: многие нарушения необратимы, пациенты страдают от функциональных нарушений и практически не имеют шанса вернуться к нормальной жизни. В некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу