Рожениц и новорожденных будут выписывать через 12 часов после родов

В связи с ситуацией в сфере безопасности министерство здравоохранения распорядилось выписывать рожениц и новорожденных с низким риском через 12 часов после родов вместо 48 часов.

Выписка будет проводиться согласно следующим протоколам: одобрение врача-неонатолога и гинеколога после обследования матери и новорожденного, а также проведение осмотра новорожденного и выяснение состояния роженицы на второй день после родов. Если нельзя гарантировать проведение этого обследования – ранняя выписка невозможна.

Новая процедура возлагает на окружные управления здравоохранения ("лишкат бриют") ответственность за непрерывность скрининговых обследований новорожденных через 36 часов после рождения, больницы будут отвечать за завершение проверки слуха через 30 дней после рождения.

Прививки остаются в сфере ответственности станций здоровья матери и ребенка "Типат Халав", а медицинские обследования – под ответственностью больничных касс.

В рамках ранней выписки больницы будут передавать информацию о новорожденных в больничные кассы и в бюро здравоохранения по месту жительства.