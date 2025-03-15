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Наука и Хайтек

Введение нескольких доз вакцин в одну и ту же руку усиливает иммунный ответ

Исследования
Вакцины
время публикации: 15 марта 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 16:37
Введение нескольких доз вакцин в одну и ту же руку усиливает иммунный ответ
Miriam Alster/Flash90

Исследование показало, что введение нескольких доз вакцины в одну и ту же руку способствует более быстрому образованию антител.

Исследование, опубликованное в The Journal of Immunology, показало, что у мышей, которым обе дозы вакцины от COVID-19 вводили в одну и ту же конечность, антитела начали вырабатываться быстрее в течение нескольких недель после вакцинации по сравнению с теми, кому вакцины вводили в разные конечности. Мышам вводили две дозы вакцины от COVID-19 с интервалом в 14 дней: либо обе в левую заднюю ногу, либо одну в левую заднюю ногу и одну в правое предплечье. Иммунные реакции оценивались на 19-й и 28-й день после вакцинации.

Помимо того, что введение обеих доз в одно и то же место приводило к более быстрому первичному ответу антител, исследователи также обнаружили, что выбор места инъекции влиял на реакцию иммунных клеток в лимфатических узлах на вакцины, разработанные для разных вариантов COVID-19.

При вакцинации вариантами SARS-CoV-2 в одну и ту же конечность вырабатывался более широкий спектр начальных антител. Это свидетельствует о том, что стратегия ипсилатеральной вакцинации может быть полезной при ответах на эпидемии, особенно когда вирусы эволюционируют или мутируют. Однако эти результаты не повлияли на долгосрочный иммунитет.

Наука и Хайтек
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