Десятый день войны с Ираном: в больницы за ночь и утро поступили 86 человек

Министерство здравоохранения опубликовало статистику по больницам по состоянию на 09:30 22 июня 2025 года, на десятый день операции "Народ как лев". В течение ночи и утра в больницы страны поступили (через службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и самостоятельно) 86 пострадавших: двое в состоянии средней степени тяжести, 77 с легкими травмами, четверо с сильным нервным шоком. Трое проходят медицинские обследования, их состояние пока не определено.

С начала операции "Народ как лев" в больницы поступили 2835 пострадавших. На момент прибытия в больницы 23 из них были в тяжелом состоянии, 107 в состоянии средней степени тяжести, 2555 с легкими травмами, 119 человек с сильным нервным шоком.

К настоящему моменту большинство пострадавших выписаны, в больницах остаются 90 человек, и еще 93 находятся в отделениях неотложной помощи.

Министерство здравоохранения обращается к общественности с просьбой получать информацию только через официальные источники.

Минздрав также просит тех, кто проживает по соседству с пожилыми людьми, по возможности помочь им в выборе ближайшего и наиболее безопасного укрытия и в заблаговременном прибытии в бомбоубежище до звучания сирены, чтобы предотвратить несчастные случаи по пути в защищенное пространство.

Чтобы избежать перегрузки бомбоубежищ в больницах, министерство здравоохранения просит по возможности воздержаться от посещений госпитализированных, ограничив число сопровождающих необходимым.

Напоминаем, министерство здравоохранения задействовало информационный портал, на котором содержится вся необходимая информация о центрах психологической и эмоциональной поддержки, адреса и номера телефонов больниц и медицинских центров, адреса и номера телефонов медицинских учреждений, работающих в период чрезвычайного положения.

Кроме того, на этом портале содержится информация о центрах помощи пострадавшим от сексуализированного насилия, об аптеках, где можно приобрести медицинский каннабис, номера телефонов НКО и государственных организаций, оказывающих помощь. На портале можно найти данные о поликлиниках, работающих в этот период, об аптеках, о станциях матери и ребенка "Типат Халав" и многое другое.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7.