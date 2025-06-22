Десятый день войны с Ираном: в больницы за ночь и утро поступили 86 человек
Министерство здравоохранения опубликовало статистику по больницам по состоянию на 09:30 22 июня 2025 года, на десятый день операции "Народ как лев". В течение ночи и утра в больницы страны поступили (через службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и самостоятельно) 86 пострадавших: двое в состоянии средней степени тяжести, 77 с легкими травмами, четверо с сильным нервным шоком. Трое проходят медицинские обследования, их состояние пока не определено.
С начала операции "Народ как лев" в больницы поступили 2835 пострадавших. На момент прибытия в больницы 23 из них были в тяжелом состоянии, 107 в состоянии средней степени тяжести, 2555 с легкими травмами, 119 человек с сильным нервным шоком.
К настоящему моменту большинство пострадавших выписаны, в больницах остаются 90 человек, и еще 93 находятся в отделениях неотложной помощи.
Министерство здравоохранения обращается к общественности с просьбой получать информацию только через официальные источники.
Минздрав также просит тех, кто проживает по соседству с пожилыми людьми, по возможности помочь им в выборе ближайшего и наиболее безопасного укрытия и в заблаговременном прибытии в бомбоубежище до звучания сирены, чтобы предотвратить несчастные случаи по пути в защищенное пространство.
Чтобы избежать перегрузки бомбоубежищ в больницах, министерство здравоохранения просит по возможности воздержаться от посещений госпитализированных, ограничив число сопровождающих необходимым.
Напоминаем, министерство здравоохранения задействовало информационный портал, на котором содержится вся необходимая информация о центрах психологической и эмоциональной поддержки, адреса и номера телефонов больниц и медицинских центров, адреса и номера телефонов медицинских учреждений, работающих в период чрезвычайного положения.
Кроме того, на этом портале содержится информация о центрах помощи пострадавшим от сексуализированного насилия, об аптеках, где можно приобрести медицинский каннабис, номера телефонов НКО и государственных организаций, оказывающих помощь. На портале можно найти данные о поликлиниках, работающих в этот период, об аптеках, о станциях матери и ребенка "Типат Халав" и многое другое.
Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171
"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122
"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166
"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177
РАМБАМ (Хайфа) – 1255144
"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125
Телефоны психологической поддержки больничных касс:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Клалит" – *8703
"Маккаби" – *3555
Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7.