Уточненные данные о пострадавших во время обстрела из Ирана: десятки раненых, почти все "легкие"

По уточненным данным, утром 22 июня в результате интенсивного ракетного обстрела из Ирана пострадали десятки людей, 23 раненых были доставлены в больницы.

Среди раненых один в состоянии средней тяжести (мужчина около 30 лет), остальные получили легкие ранения. В числе пострадавших трое детей.

Раненые были доставлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве, "Каплан" в Реховоте, "Бней-Цион" в Хайфе, "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

-----

В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7