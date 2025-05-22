Недостаток кислорода способствует росту рака толстой кишки

В недавно опубликованном исследовании в журнале Nature Communications международная команда ученых, включая специалистов из Университета Осаки, представила важные выводы: локальный недостаток кислорода в микросреде опухоли толстой кишки может способствовать ее развитию.

Исследователи обнаружили, что в условиях кислородного голодания в отдельных зонах опухоли фибробласты – клетки, обычно поддерживающие структуру тканей, – начинают превращаться в воспалительные фибробласты, играющие вредную роль. Эти измененные клетки начинают вырабатывать вещества, стимулирующие рост опухоли, такие как эпирегулин. Кроме того, они выделяют белок Wnt5a, который препятствует образованию новых кровеносных сосудов, тем самым усиливая и поддерживая состояние гипоксии в тканях.

Чтобы подтвердить свои выводы, полученные на модели с участием мышей, исследователи также проанализировали образцы тканей человека – от здоровых людей, пациентов с раком толстой кишки и страдающих воспалительными заболеваниями кишечника. Сравнив эти данные с результатами, полученными на мышах, они подтвердили сходство в механизмах, связанных с гипоксией и опухолевым ростом.

Понимание механизмов, лежащих в основе рака толстой кишки и воспалительных процессов, может стать основой для разработки новой тактики лечения: применения препаратов, направленных на фибробласты, вырабатывающие белок Wnt5a. Это открытие позволяет рассматривать фибробласты как важную "третью" мишень в терапии, наряду с уже существующими подходами, направленными на раковые и иммунные клетки.