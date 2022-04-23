Коронавирус в мире: около 509 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 23 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6240448 человек (+4051 за сутки), около 509 млн заразились, более 41 млн инфицированы в настоящее время, около 461 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1018154 умерших
Бразилия – 662618
Индия – 522146 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 374563 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324060
Перу – 212724
Великобритания – 173352
Италия – 162466
Индонезия – 156040
Франция – 144945
Иран – 140940
Колумбия – 139765
Германия – 134471
Аргентина – 128344
Польша – 115926
Украина – 108306
Испания – 103908
ЮАР – 100286
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6294
Бразилия – 3078
Польша – 3069
США – 3044
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2694
Россия – 2565
Великобритания – 2530
Украина – 2504
Мексика – 2467
Испания – 2221
Франция – 2212
ЮАР – 1653
Иран – 1640
Германия – 1596
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4047693 заражений, 10658 заболевших умерли. Относительная смертность: 1143 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день