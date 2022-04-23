Коронавирус в мире: около 509 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 23 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6240448 человек (+4051 за сутки), около 509 млн заразились, более 41 млн инфицированы в настоящее время, около 461 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1018154 умерших

Бразилия – 662618

Индия – 522146 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 374563 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324060

Перу – 212724

Великобритания – 173352

Италия – 162466

Индонезия – 156040

Франция – 144945

Иран – 140940

Колумбия – 139765

Германия – 134471

Аргентина – 128344

Польша – 115926

Украина – 108306

Испания – 103908

ЮАР – 100286

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6294

Бразилия – 3078

Польша – 3069

США – 3044

Аргентина – 2794

Колумбия – 2695

Италия – 2694

Россия – 2565

Великобритания – 2530

Украина – 2504

Мексика – 2467

Испания – 2221

Франция – 2212

ЮАР – 1653

Иран – 1640

Германия – 1596

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 24 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн