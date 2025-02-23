Министерство здравоохранения отменило требование кипятить водопроводную воду в Нетании

После восстановления нормального микробиологического состояния водопроводной воды в Нетании министерство здравоохранения отменило рекомендацию кипятить воду перед употреблением, которое ранее действовало для жителей определенных районов города.

По сообщению минздрава, водопроводную воду можно безопасно употреблять без кипячения на всей территории Нетании – как для питья и приготовления пищи, так и для всех других нужд.