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Здоровье

Куриные яйца не повышают уровень "плохого холестерина". Новое исследование

Исследования
время публикации: 23 июля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 15:07
Куриные яйца не повышают уровень "плохого холестерина". Новое исследование
Olivier Fitoussi/Flash90

Ученые из Университета Южной Австралии проанализировали, как отдельно пищевой холестерин и насыщенные жиры влияют на уровень "плохого" холестерина – липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Они выяснили, что даже при употреблении двух яиц в день, если рацион богат холестерином, но содержит мало насыщенных жиров, уровень ЛПНП снижается, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках рандомизированного контролируемого перекрестного исследования 61 здоровый взрослый участник придерживался трех разных диет в течение пяти недель, делая перерывы между ними для восстановления. Все рационы имели одинаковую калорийность, но различались по содержанию холестерина и насыщенных жиров. Первая диета – яичная – включала два яйца в день, была богата холестерином, но содержала мало насыщенных жиров. Вторая – без яиц – имела низкий уровень холестерина, но высокое содержание насыщенных жиров. Контрольная диета содержала повышенные уровни и холестерина, и насыщенных жиров, но включала всего одно яйцо в неделю.

Результаты показали, что яичная диета привела к заметному снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП по сравнению с контрольной (103,6 мкг/дл против 109,3 мкг/дл). В то же время диета без яиц не дала аналогичного эффекта, несмотря на более низкое потребление холестерина. Это говорит о том, что именно насыщенные жиры играют ключевую роль в повышении уровня ЛПНП, а не сам холестерин из пищи.

При попытке разобраться в механизмах, стоящих за изменениями уровня ЛПНП, ученые столкнулись с более сложной картиной. ЛПНП-холестерин состоит из частиц разных размеров: крупные и рыхлые считаются относительно безопасными, тогда как мелкие и плотные легче проникают в стенки сосудов и способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Яичная диета хоть и снижала общий уровень ЛПНП, при этом изменяла соотношение частиц – крупных становилось меньше, а мелких немного больше. Хотя это изменение не обязательно вредно, его значение остается не до конца понятным и требует дальнейшего изучения, особенно на фоне общего снижения ЛПНП при употреблении яиц.

Интересно, что диета без яиц также привела к увеличению доли мелких частиц и снижению крупных, но не повлияла на общий уровень ЛПНП. В конечном итоге исследование подтвердило: главной причиной повышения ЛПНП являются насыщенные жиры, а не холестерин из яиц, как считалось ранее. Это означает, что отказ от яиц без сокращения потребления насыщенных жиров, скорее всего, не принесет пользы для снижения уровня "плохого" холестерина.

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