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Употребление хумуса снижает уровень холестерина

Медицина
время публикации: 08 июня 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 16:35
Употребление хумуса снижает уровень холестерина
Nicky Kelvin/Flash 90

Как сообщили ученые из Иллинойсского технологического института в Чикаго, в небольшом эксперименте ежедневное потребление одной чашки нута (хумуса) помогло снизить уровень холестерина у участников.

В исследовании участвовали 72 человека с преддиабетом. На протяжении 12 недель они ежедневно употребляли одну чашку нута (хумуса), черной фасоли или белого риса. По завершении эксперимента у тех, кто ел нут, уровень холестерина снизился с примерно с 200 до 186 миллиграммов на децилитр. У участников обеих групп, употреблявших нут и черную фасоль, также наблюдалось снижение маркеров воспаления в крови. Часть интереса к этим полезным эффектам объясняется природными свойствами самих бобовых.

Это делает включение бобовых в повседневное питание довольно доступным и простым. Конечно, переизбыток бобов в рационе может вызвать дискомфорт – некоторые участники жаловались на проблемы с пищеварением, однако со временем их организм адаптировался к изменениям в питании.

Значит ли это, что фасоль нужно есть при каждом приеме пищи? Ученые говорят, что вовсе нет. Согласно действующим диетическим рекомендациям, достаточно 1,5 чашки фасоли в неделю. Однако, по словам авторов исследования, есть по чашке в день – вполне реально. Во время исследования команда предоставляла участникам рецепты и фотографии блюд, которые можно было приготовить, например, фасолевый салат.

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