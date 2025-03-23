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Минздрав представил первые детали реформы лицензирования общепита

Минздрав
Реформы
время публикации: 23 марта 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 19:01

Министерство здравоохранения опубликовало для общественного обсуждения первые шаги реформы лицензирования предприятий общественного питания, в рамках которой подход к каждому предприятию питания будет более гибким и индивидуальным. При этом будет уделяться особое внимание квалификации владельцев бизнеса и понимания ими рисков, связанных с работой общепита.

В проекте реформы, опубликованном на государственном сайте tazkirim.gov.il, перечислен ряд послаблений, которые существенно смягчат требования к помещению предприятий общественного питания.

В частности, будет отменено требование о том, что треть площади кухни должна быть выделена для мытья посуды таким образом, чтобы не загрязнять остальные помещения кухни. Будет введен более гибкий подход к выбору строительных материалов для строительства и ремонта заведений общественного питания. Будет отменено требование минимальной высоты помещения при условии поддержания надлежащей вентиляции. Отменят также требование о свободных проходах на улице шириной не менее полутора метров.

Реформа лицензирования предприятий общественного питания будет состоять из двух этапов. Первый этап – отмена требований с низким уровнем риска для всех предприятий общепита, а также предоставление дополнительных послаблений для владельцев бизнеса, которые решат участвовать в программе "Эсек Маген".

Эта программа требует от владельца бизнеса пройти обучение и дать обязательство обучить своих сотрудников управлению рисками при производстве. Те, кто выберет для себя направление "Эсек Маген Бсиси" получат послабления в отношении требований к площади кухни и склада, а в направлении "Эсек Маген Миткадем" будут предоставляться послабления в требованиях к количеству раковин и отделов.

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