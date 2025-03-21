Препараты, вводимые пациентам через капельницы, могут содержать микропластик

Исследование показало, что лекарства, которые вводятся пациентам с помощью капельниц, могут содержать тысячи опасных микрочастиц пластика.

Растущая обеспокоенность по поводу влияния микропластика на здоровье побудило исследователей из Университета Фудань в Шанхае провести еще одно исследование, касающееся этой проблемы. Группа ученых обнаружила, что микропластик может попадать в организм внутривенно во время введения лекарств пациентам через капельницы.

Для эксперимента ученые использовали два популярных бренда 8,4-унциевых пакетов физиологического раствора для внутривенного введения, который обычно используется в качестве основы для любых вводимых препаратов. Затем они отфильтровали жидкость из каждого пакета, чтобы обнаружить микропластик и измерить его общее количество.

В обоих образцах были найдены фрагменты того же материала, из которого сделаны пакеты, из-за чего ученые предположили, что пакеты выделяли микропластик в раствор. По оценкам, каждый пакет содержал около 7500 частиц, которые затем попадали прямо в кровоток пациента. Исследователи утверждают, что в стандартной капельнице для внутривенного введения, используемой для лечения обезвоживания, это число может достигать 25000 частиц. Во время абдоминальной хирургии, которая требует нескольких пакетов для внутривенного вливания, ученые подсчитали, что количество частиц может превысить 52000.