Найден возможный источник "амебы, пожирающей мозг": аквапарк Хоф Гай на Кинерете

Министерство здравоохранения сообщает, что в ходе эпидемиологического расследования обстоятельств заражения десятилетнего мальчика паразитарным амебным менингоэнцефалитом удалось выяснить, что и мальчик, и 25-летний мужчина, умерший от этого заболевания три недели назад, были в аквапарке Хоф Гай на Кинерете. В целях предосторожности минздрав отдал распоряжение о немедленном закрытии аквапарка.

Пробы воды из аквапарка отправлены на исследование в лабораторию. Министерство здравоохранения обращается ко всем, отдыхавшем в вышеназванном аквапарке и получившим один или несколько из следующих симптомов – высокая температура, головная боль, размытое зрение или рвота, – с просьбой обратиться для проверки в приемный покой ближайшей больницы по месту жительства.

Министерство здравоохранения также разослало необходимые инструкции больницам по всей стране. Ранее сегодня было опубликовано сообщение, что десятилетний мальчик, госпитализированный с первичным амебным менингоэнцефалитом, заразился так называемой "амебой, пожирающей мозг" – Naegleria fowleri. Мальчик госпитализирован в отделении интенсивной терапии больницы "Зив" в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.

Naegleria fowleri водится в непроточных водоемах, лужах и прудах. Министерство здравоохранения ведет эпидемиологическое расследование мест, которые посещал ребенок, берутся пробы воды из различных водоемов. В случае обнаружения источника заражения будет опубликовано сообщение.

Первый такой случай в этом году закончился смертью пациента.

Naegleria fowleri это вид одноклеточных эукариотических организмов из семейства Vahlkampfidae, назван в честь открывшего и описавшего его в 1960 г. австралийского врача Малькольма Фоулера. Представители обитают в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре 25-30°C.

Заражение Naegleria fowleri вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, поражающий нервную систему и без надлежащего лечения способный привести к смерти. Заражение происходит преимущественно в водоемах, особенно когда паразит находится в жгутиковой стадии развития.

Основной путь заражения – через носовые ходы и обонятельный эпителий, откуда паразит попадает в обонятельный нерв и через него – в головной мозг, где распространяется по всем его отделам. Еще один возможный путь заражения – при вдыхании аэрозолей, если в них содержатся цисты паразита. Заражения через пищевод при проглатывании не происходит.