Десятилетний мальчик госпитализирован с менингоэнцефалитом, минздрав ищет причину

Министерство здравоохранения сообщило о возможном новом случае паразитарного амебного менингоэнцефалита в Израиле.

Десятилетний мальчик госпитализирован в отделении интенсивной терапии больницы "Зив" в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.

В лаборатории минздрава проводится исследование анализов мальчика, в ходе которого будет проверяться подозрение, что он заразился так называемой "амебой, пожирающей мозг" – Naegleria fowleri. Первый такой случай в этом году .закончился смертью пациента.

Министерство здравоохранения проводит всевозможные проверки, ведется эпидемиологическое расследование, в ходе которого врачи надеются установить источник заражения.

Naegleria fowleri это вид одноклеточных эукариотических организмов из семейства Vahlkampfidae, назван в честь открывшего и описавшего его в 1960 г. австралийского врача Малькольма Фоулера. Представители обитают в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре 25-30°C.

Заражение Naegleria fowleri вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, поражающий нервную систему и без надлежащего лечения способный привести к смерти. Заражение происходит преимущественно в водоемах, особенно когда паразит находится в жгутиковой стадии развития. Основной путь заражения – через носовые ходы и обонятельный эпителий, откуда паразит попадает в обонятельный нерв и через него – в головной мозг, где распространяется по всем его отделам. Еще один возможный путь заражения – при вдыхании аэрозолей, если в них содержатся цисты паразита. Заражения через пищевод при проглатывании не происходит.