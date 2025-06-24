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Здоровье

Статистика операции "Народ как лев" от МАДА: 28 погибших, 1347 пострадавших

Мада
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 17:08 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 17:12
Статистика операции "Народ как лев" от МАДА: 28 погибших, 1347 пострадавших
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала статистику своей работы за время операции "Народ как лев". За 12 дней войны с Ираном бригады МАДА оказывали помощь 1347 пострадавшим, среди них: 28 погибших, 17 тяжелораненых, 29 с ранениями средней степени тяжести, 872 получивших легкие ранения, 401 пострадавшему потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.

В сообщении пресс-службы МАДА подчеркивается, что с началом операции "Народ как лев" и с объявлением чрезвычайного положения в тылу служба скорой помощи "Маген Давид Адом" подняла уровень готовности до наивысшего.

Все машины скорой помощи, реанимационные автомобили, мобильные отделения интенсивной терапии, мотоциклы и автомобили экстренного реагирования были укомплектованы полностью, все 35 тысяч сотрудников и волонтеров МАДА подготовились к выездам и оказанию помощи.

Бригады МАДА вызывались для оказания медицинской помощи во многие места происшествий. Из 1347 пострадавших 424 человека пострадали непосредственно от ракетных ударов, ударной волны и разрушений. Среди них 28 человек погибли, 14 получили тяжелые ранения, 27 пострадавших получили ранения средней степени тяжести, 355 были ранены легко.

522 человека получили травмы по дороге в защищенное пространство, среди них три человека на момент госпитализации были в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и 517 поступили с легкими травмами.

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