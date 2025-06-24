Двенадцатый день войны с Ираном: в больницы поступили 116 пострадавших

Министерство здравоохранения публикует статистику поступления пострадавших от ракетных обстрелов в больницы страны. За ночь и утро вторника, 24 июня, в больницы страны поступили 116 пострадавших, самостоятельно и посредством "Маген Давид Адом".

Трое из них в состоянии средней степени тяжести, 107 ранены легко. Пятеро нуждались в медицинской помощи для выхода из нервного шока. Еще один пациент пока не завершил обследования, и о его состоянии не сообщается.

С начала операции "Народ как лев" в больницы поступили 3238 пострадавших, 23 из них в тяжелом состоянии, 111 в состоянии средней степени тяжести, 2933 с легкими травмами, 138 с сильным нервным шоком, состояние 30 человек не сообщается.

Большинство пострадавших уже выписаны, в больницах остаются 99 человек, еще 109 пострадавших находятся в отделении неотложной помощи.

Напоминаем, министерство здравоохранения задействовало информационный портал, на котором содержится вся необходимая информация о центрах психологической и эмоциональной поддержки, адреса и номера телефонов больниц и медицинских центров, адреса и номера телефонов медицинских учреждений, работающих в период чрезвычайного положения.

Кроме того, на этом портале содержится информация о центрах помощи пострадавшим от сексуализированного насилия, об аптеках, где можно приобрести медицинский каннабис, номера телефонов НКО и государственных организаций, оказывающих помощь. На портале можно найти данные о поликлиниках, работающих в этот период, об аптеках, о станциях матери и ребенка "Типат Халав" и многое другое.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7.