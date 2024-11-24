Восстановленные кардиостимуляторы могут работать как новые и спасать тысячи жизней

Программа по переработке старых кардиостимуляторов может увеличить доступ к жизненно важным устройствам.

Американские ученые из Медицинской школы Мичиганского университета в Энн-Арборе провели клиническое исследование, в котором приняли участие около 300 человек из Венесуэлы, Нигерии, Парагвая, Кении, Мозамбика и Мексики. Пациентам был имплантирован новый или восстановленный кардиостимулятор, а затем в течение 90 дней их состояние отслеживалось с помощью промежуточных анализов.

Результаты у людей, использующих разные типы устройств, были практически одинаковыми. Уровень инфицирования, который является стандартным риском при имплантации, составил около 2% в обеих группах, и никаких неисправностей обнаружено не было. За время исследования три человека, использовавших восстановленные устройства, скончались, однако ни одна из их смертей не была связана с проблемами с кардиостимулятором.

Ученые надеются, что их исследование может сделать кардиостимуляторы доступными для людей, которые не могут позволить себе новые устройства. Цель команды, которая проводила эксперимент, заключается в расширении деятельности, чтобы предоставлять кардиостимуляторы пациентам в странах с низким и средним доходом совершенно бесплатно.

"Восстановление кардиостимулятора стоит около 50-100 долларов. Для сравнения, в США новое устройство стоит около 6000 долларов, а в странах Глобального Юга – около 2000", – сказал Томас Кроуфорд, электрофизиолог сердца и главный автор исследования.

Исследователи добавляют, что важно продолжать следить за участниками, которым был имплантирован восстановленный кардиостимулятор, чтобы увидеть долгосрочный эффект и последствия таких устройств.