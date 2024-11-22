Минобороны 3 месяца задерживает выплаты частным психологам, нанятым для помощи военнослужащим

Более 1350 частных психологов, нанятых министерством обороны для предоставления помощи военнослужащим, уже три месяца не получают положенные им выплаты, сообщает портал ynet.

С начала войны в реабилитационный отдел министерства обороны обратились более 5000 военнослужащих, у которых развились посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревожность.

Согласно министерству обороны, причина задержки – смена поставщика, обслуживающего центр обработки платежных документов. В министерстве принесли извинения и заявили, что прикладывают усилия для сокращения задержки в оплате.