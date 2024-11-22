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Минобороны 3 месяца задерживает выплаты частным психологам, нанятым для помощи военнослужащим

время публикации: 22 ноября 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 08:17
Минобороны 3 месяца задерживает выплаты частным психологам, нанятым для помощи военнослужащим
Michael Giladi/Flash90

Более 1350 частных психологов, нанятых министерством обороны для предоставления помощи военнослужащим, уже три месяца не получают положенные им выплаты, сообщает портал ynet.

С начала войны в реабилитационный отдел министерства обороны обратились более 5000 военнослужащих, у которых развились посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревожность.

Согласно министерству обороны, причина задержки – смена поставщика, обслуживающего центр обработки платежных документов. В министерстве принесли извинения и заявили, что прикладывают усилия для сокращения задержки в оплате.

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