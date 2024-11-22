Минобороны 3 месяца задерживает выплаты частным психологам, нанятым для помощи военнослужащим
время публикации: 22 ноября 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 08:17
Более 1350 частных психологов, нанятых министерством обороны для предоставления помощи военнослужащим, уже три месяца не получают положенные им выплаты, сообщает портал ynet.
С начала войны в реабилитационный отдел министерства обороны обратились более 5000 военнослужащих, у которых развились посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревожность.
Согласно министерству обороны, причина задержки – смена поставщика, обслуживающего центр обработки платежных документов. В министерстве принесли извинения и заявили, что прикладывают усилия для сокращения задержки в оплате.