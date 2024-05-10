Использование ИИ-модели для мониторинга пациентов снизило смертность от всех причин на 31%

В двух клинических больницах Тайваня ИИ-модель начала оперативно мониторить ЭКГ больных и сразу сообщать врачам о тревожных состояниях пациентов из группы высокой степени риска. В результате смертность от всех причин снизилась на 31%, а от болезней сердца – на 90%.

В работе опубликованной в журнале Nature Medicine тайваньские ученые и врачи описали результаты эксперимента, в котором ИИ-модель оповещает врачей о состоянии пациентов.

В рандомизированном клиническом исследовании с участием почти 16 тысяч пациентов в двух больницах внедрение ИИ позволило снизить общий уровень смертности от всех причин на 31%.

"На самом деле это довольно необычно, – сказал NewScientist Эрик Тополь из института Скриппса в Калифорнии, который не принимал участия в исследовании. – Очень редко какое-либо лекарство обеспечивает снижение смертности в группе на 31%, а нелекарственное средство еще реже – это ведь просто наблюдение за людьми с помощью ИИ".

Чин Линь из Медицинского центра национальной обороны Тайваня и его коллеги обучили ИИ-модель на более чем 450 тысячах электрокардиограммах, регистрирующих электрическую активность сердца, и на данных о выживаемости пациентов, которым делали эти ЭКГ. ИИ обучился по ЭКГ выдавать процентную оценку, отражающую риск смерти каждого пациента. Те, чей риск превышает 95%, считаются пациентами высокого риска.

Затем исследователи протестировали систему рассылки оповещений с участием 39 врачей в двух больницах. Когда медсестры загружали результаты ЭКГ каждого нового пациента на компьютерный сервер, ИИ-модель анализировала результаты и сразу предупреждала врачей, если видела, что пациент относится к группе высокого риска.

Помимо снижения риска смерти от всех причин, ИИ-модель позволила снизить смертность пациентов от проблем с сердцем более чем на 90%.

Лин и его коллеги считают, что прогнозы ИИ позволяют врачам сосредоточить внимание на группе самого высокого риска: врачи обычно быстро реагируют на такие предупреждения, проводят дополнительные диагностические тесты и оперативно назначают дополнительное лечение.

Система оповещения с использованием ИИ уже используется в 14 военных госпиталях Тайваня.

"Это можно внедрить в каждой больнице по всему миру – это не должно быть дорого, – говорит Эрик Тополь. – Это должно стать стандартом лечения".