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"Маген Давид Адом": в связи с угрозой расширения обстрелов необходимы доноры крови

время публикации: 23 сентября 2024 г., 00:32 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 00:32
"Маген Давид Адом": в связи с угрозой расширения обстрелов необходимы доноры крови
Пресс-служба МАДА

На фоне опасений, что "Хизбалла" расширит зону ракетных обстрелов, Банк крови стремится за короткий срок пополнить свои запасы. Об этом сообщила журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор в вечернем выпуске новостей.

Больницы, армия и Банк крови остро нуждаются в так называемой цельной донорской крови, содержащей в отличие от плазмы все компоненты крови, и которую удобно использовать для переливаний. По словам профессора Эйлат Шинар, отвечающей за работу Банка крови службы скорой помощи "Маген Давид Адом", запасы донорской крови необходимо увеличить как минимум в полтора – два раза.

МАДА призывает граждан Израиля, проживающих южнее Хайфы, особенно людей с первой группой крови (О), прийти на ближайший к дому пункт сдачи крови.

Адреса пунктов сдачи крови публикуются на сайте МАДА.

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