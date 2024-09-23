"Маген Давид Адом": в связи с угрозой расширения обстрелов необходимы доноры крови

На фоне опасений, что "Хизбалла" расширит зону ракетных обстрелов, Банк крови стремится за короткий срок пополнить свои запасы. Об этом сообщила журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор в вечернем выпуске новостей.

Больницы, армия и Банк крови остро нуждаются в так называемой цельной донорской крови, содержащей в отличие от плазмы все компоненты крови, и которую удобно использовать для переливаний. По словам профессора Эйлат Шинар, отвечающей за работу Банка крови службы скорой помощи "Маген Давид Адом", запасы донорской крови необходимо увеличить как минимум в полтора – два раза.

МАДА призывает граждан Израиля, проживающих южнее Хайфы, особенно людей с первой группой крови (О), прийти на ближайший к дому пункт сдачи крови.

Адреса пунктов сдачи крови публикуются на сайте МАДА.