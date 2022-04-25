Минздрав сообщил об обнаружении в Израиле еще одного нового штамма коронавируса

В понедельник, 25 апреля, министерство здравоохранения сообщило, что за последнюю неделю во время PCR-теста в международном аэропорту "Бен Гурион" были выявлены три случая заражения новым для Израиля штаммом коронавируса.

Сообщается, что речь идет о еще одном подвиде омикрона - штамме BA.4, получившем наибольшее распространение в Южной Африке.

Новый штамм был выявлен у израильтян, вернувшихся из ЮАР, Италии и Сингапура.

20 апреля журнал Forbes опубликовал статью, посвященную новым подвидам коронавируса, большинство из которых относятся к семейству омикрон. В частности, в статье говорится, что внимание ВОЗ привлекли два новых штамма BA.4 и BA.5, являющихся подвидами BA.2. Хотя эти подвиды стали доминирующими в Южной Африке, вытеснив другие штаммы, однако это не отразилось на общей заболеваемости и тяжести протекания болезни.

Тем не менее 25 апреля генеральный директор Business Leadership SA Буси Мавусо заявил, что в стране наблюдаются признаки возможной пятой волны эпидемии коронавируса.

О появлении в Израиле нового штамма BA.4 минздрав сообщил на следующий день после того, как стало известно о заражении пятерых израильтян штаммом BA2.12.1.

https://www.newsru.co.il/health/24apr2022/virus_strain_0011.html