Препарат Torva 80 mg отзывают из продажи из-за загрязнения в нескольких партиях

Компания "Юнифарм", которая импортирует в Израиль лекарственный препарат Torva (аторвастатин) сообщает об отзыве из продажи нескольких партий препарата Torva 80 mg: речь идет о партиях под номерами 92410001, 92410002, 92410003, 92410005, 92410007. Причина отзыва препарата – загрязнение посторонним веществом.

Данный лекарственный препарат используется для снижения уровня холестерола. Пациентам, которые приобрели лекарство указанных партий, рекомендуется не использовать их и вернуть в аптеку, где был куплен препарат.

Также им следует обратиться к врачу для получения замены.

Для вопросов и разъяснений можно обращаться по телефону 03-6135050.