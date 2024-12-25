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Здоровье

Препарат Torva 80 mg отзывают из продажи из-за загрязнения в нескольких партиях

Минздрав
Лекарства
время публикации: 25 декабря 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 20:52
Препарат Torva 80 mg отзывают из продажи из-за загрязнения в нескольких партиях
Пресс-служба министерства здравоохранения

Компания "Юнифарм", которая импортирует в Израиль лекарственный препарат Torva (аторвастатин) сообщает об отзыве из продажи нескольких партий препарата Torva 80 mg: речь идет о партиях под номерами 92410001, 92410002, 92410003, 92410005, 92410007. Причина отзыва препарата – загрязнение посторонним веществом.

Данный лекарственный препарат используется для снижения уровня холестерола. Пациентам, которые приобрели лекарство указанных партий, рекомендуется не использовать их и вернуть в аптеку, где был куплен препарат.

Также им следует обратиться к врачу для получения замены.

Для вопросов и разъяснений можно обращаться по телефону 03-6135050.

Здоровье
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