Препарат Torva 80 mg отзывают из продажи из-за загрязнения в нескольких партиях
время публикации: 25 декабря 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 20:52
Компания "Юнифарм", которая импортирует в Израиль лекарственный препарат Torva (аторвастатин) сообщает об отзыве из продажи нескольких партий препарата Torva 80 mg: речь идет о партиях под номерами 92410001, 92410002, 92410003, 92410005, 92410007. Причина отзыва препарата – загрязнение посторонним веществом.
Данный лекарственный препарат используется для снижения уровня холестерола. Пациентам, которые приобрели лекарство указанных партий, рекомендуется не использовать их и вернуть в аптеку, где был куплен препарат.
Также им следует обратиться к врачу для получения замены.
Для вопросов и разъяснений можно обращаться по телефону 03-6135050.
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