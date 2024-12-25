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Грипп зимы 2024-2025: резкий рост госпитализаций среди невакцинированных детей

Инфекции
Грипп
Минздрав
время публикации: 25 декабря 2024 г., 01:57 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 02:00
Грипп зимы 2024-2025: резкий рост госпитализаций среди невакцинированных детей
Yossi Aloni/Flash90

В субботу, 21 декабря, в больнице "Шаарей Цедек" от осложнений гриппа скончалась 18-летняя Малка Букчин из Иерусалима. Девушка была госпитализирована около месяца назад в тяжелом состоянии из-за осложнений сезонного гриппа: девушка заразилась вирусом гриппа B.

Как сообщает mako.co.il, цитируя директора детского отделения в больнице "Шаарей Цедек" профессора Иехиэля Шлезингера, который специализируется по инфекционным болезням, Малка была вполне здоровой девушкой без хронических болезней.

Она заболела гриппом, и за несколько дней ее состояние резко ухудшилось, у девушки развилось тяжелое заболевание сердца, воспаление перикарда и миокарда. Пациентка была подключена к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, инвазивному насыщению крови кислородом для поддержания жизни), ей были назначены различные препараты, но улучшений не наступало. Постепенно ее органы отказали, и болезнь победила.

В разных больницах Израиля сообщают о множестве случаев госпитализации детей с осложнениями гриппа: в больнице "Шиба" десятилетний ребенок без хронических заболеваний находится в тяжелом состоянии, он подключен к ЭКМО.

В больнице "Ихилов" в детском отделении двое детей госпитализированы с осложнениями гриппа, их состояние стабильно. В больнице "Шнайдер" в стабильном состоянии госпитализированы восемь детей с осложнениями сезонного гриппа. Отмечается, что большинство госпитализированных детей не были вакцинированы от гриппа.

Минздрав сообщает, что в последние недели наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, пневмонией и инфекциями верхних дыхательных путей. Врачи напоминают, что группы риска по осложнениям гриппа это пожилые люди, дети до шести лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы снизить риск осложнений, необходимо сделать прививку от гриппа: хотя она не дает стопроцентной эффективности от заражения, она существенно снижает риск тяжелого течения болезни и летальных осложнений.

Здоровье
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