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NEWSru.co.il :: Здоровье25 января 2022 г., 09:29

Рекомендовано разрешить четвертую дозу вакцины против коронавируса израильтянам старше 18 лет

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Рекомендовано разрешить четвертую дозу вакцины против коронавируса израильтянам старше 18 лет

Комиссия по борьбе с эпидеями и комиссия по вакцинации рекомендовали министерству здравоохранения разрешить вакцинироваться четвертой дозой вакцины против коронавируса лицам старше 18 лет, которые вакцинировались третьей дозой или переболели более пяти месяцев назад.

Данное решение было принято в связи с данными о том, что четвертая прививка против коронавируса по сравнению с третьей в два раза улучшает защиту от заражения и как минимум в три раза - защиту от тяжелой болезни.

Рекомендации должны быть утверждены генеральным директором министерства здравоохранения профессором Нахманом Ашем.


Ранее сообщалось, что вакцинация четвертой дозой, вероятнее всего, останется рекомендацией и не будет служить условием для получения "зеленого сертификата".

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Минздрав: четвертая прививка от COVID-19 в два раза улучшает защиту от заражения

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