Минздрав: 12 детей госпитализированы с корью, трое в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения Израиля сообщает о продолжающемся росте количества больных корью. За последние три месяца болезнь была диагностирована у 245 человек, 87% из них – дети, в большинстве своем не привитые.

На текущий момент активная фаза болезни – у 91 человека, из них более 40 диагностированы за последнюю неделю.

В госпитализации находятся 12 детей, все – младше 6 лет, 9 из них не вакцинированы, статус вакцинации еще троих проверяется. Трое детей находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии, в том числе один подключен к аппарату ЭКМО.

Основная вспышка заболевания сосредоточена в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, где высока доля непривитого населения.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.