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Здоровье

На этой неделе в больницы Иерусалима поступили 45 больных корью, двухлетний ребенок в реанимации

Минздрав
время публикации: 24 июля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 19:21
На этой неделе в больницы Иерусалима поступили 45 больных корью, двухлетний ребенок в реанимации
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило о резком росте заболеваемостью корью. На этой неделе в больницы Иерусалима поступили 45 новых пациентов.

Прошлой ночью из больницы "Шаарей Цедек" в больницу "Адаса Эйн-Керем" был переведен двухлетний ребенок в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ЭКМО. Мальчик не был привит от кори.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.

Здоровье
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