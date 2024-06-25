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Пятинедельный младенец умер от коклюша, его мать не была вакцинирована

время публикации: 25 июня 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 15:36
Пятинедельный младенец умер от коклюша, его мать не была вакцинирована
Flash90. Фото: М.Шай

Министерство здравоохранения сообщает, что во вторник, 25 июня, поступило сообщение о смерти пятинедельного младенца от коклюша. Эпидемиологическое расследование показало, что мать малыша не была вакцинирована от этой болезни во время беременности.

В минздраве отмечают, что коклюш особенно опасен для детей до шестимесячного возраста, и он может стать причиной осложнений и даже смерти младенца.

Министерство здравоохранения рекомендует женщинам делать прививку от коклюша в третьем триместре беременности: вакцинация позволит организму матери на высоком уровне выработать антитела к коклюшу, и они передаются через плаценту плоду в утробе матери. Таким образом новорожденный получит защиту от вируса до того момента, когда сможет получить вакцину сам.

С января 2023 года в Израиле наблюдается рост заболеваемости коклюшем, и министерство здравоохранения прилагает все усилия, чтобы остановить рост заболеваемости.

Чтобы остановить распространение заболевания, сотрудники местных отделений минздрава опрашивают больных коклюшем, выясняя у них возможное место заражения и предоставляя рекомендации по сокращению круга инфицирования.

Министерство здравоохранения также изменило возраст первой вакцинации от коклюша в "Типат Халав" с 8 недель на 6 недель от рождения, чтобы дать возможность новорожденным получить антитела с самого раннего возраста. Предпринимаются также усилия по поощрению вакцинации беременных.

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