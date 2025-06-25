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Здоровье

С начала войны с Ираном в Израиле резко вырос спрос на противотревожные препараты

Психология
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:41
С начала войны с Ираном резко вырос спрос на противотревожные препараты
Moshe Shai/FLASH90

Израильские больничные кассы сообщают о существенном росте спроса на противотревожные препараты и антидепрессанты с начала войны с Ираном.

Больничная касса "Леумит" сообщила о росте спроса на рецептурные успокоительные на 10%.

По данным "Клалит", спрос на противотревожные вырос на 7,7%, на снотворное – на 6%, на антидепрессанты – на 6%.

В "Маккаби" сообщили о росте спроса на безрецептурные успокоительные на 37%, а в "Меухедет" – на 23%, пишет портал Ynet.

Здоровье
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