Миллионы детей подвергаются риску из-за остановки вакцинации

Ученые настаивают на необходимости скоординированных действий для обеспечения более справедливого и широкого доступа к вакцинам. Специалисты в сфере детского здравоохранения предупреждают, что снижение объемов международной финансовой поддержки программ иммунизации, наряду с растущим недоверием к вакцинам, создает опасную ситуацию.

Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, прививки от кори сократились почти в 100 странах. Ситуация ухудшилась во время пандемии COVID-19, когда из-за карантинных мер и сбоев в системе здравоохранения программы иммунизации были нарушены.

На 2023 год насчитывается около 16 миллионов детей, которые вообще не получили никаких прививок. Большинство из них проживают в странах Африки южнее Сахары и в Южной Азии. Однако исследование также обращает внимание на то, что снижение охвата вакцинацией наблюдается и в благополучных регионах – в странах Европейского союза и США.

По словам доктора Джонатана Моссера из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, значительное число детей по-прежнему остаются частично привитыми или вовсе не получают необходимых вакцин. Моссер подчеркнул, что из-за этого увеличивается угроза вспышек опасных заболеваний, таких как корь, полиомиелит и дифтерия, и отметил, что каждому ребенку необходимо обеспечить доступ к жизненно важной иммунизации. По его словам, сохраняется существенный разрыв в уровне охвата вакцинацией между странами с высоким доходом и беднейшими государствами.

Ученые советуют всем странам сосредоточиться на усилении первичной медицинской помощи и бороться с распространением ложной информации о вакцинах, чтобы родители были уверены в важности прививок для своих детей. Кроме того, они призывают к совместным действиям, направленным на улучшение и более справедливое распределение доступа к вакцинам по всему миру.